Культура

Московская писательница провела в Пскове мастер-класс по сказкотерапии

Московский писательница и преподавательница Евгения Бахурова провела для псковских школьных библиотекарей мастер-класс по сказкотерапии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Фото: Псковская городская библиотека

Централизованная библиотечная система Пскова вместе с Союзом детских и юношеских писателей, а также в партнёрстве с Издательским и книготорговым холдингом «Славянское государство», при поддержке управления культуры администрации города Пскова и Союза городов Центра и Северо-Запада России проводит в Пскове пятый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» с 28 по 30 сентября.

Одним из гостей фестиваля стала писатель, публицист, преподаватель и переводчик Евгения Бахурова, которая является автором более 90 учебных пособий, а также сочиняет «терапевтические» сказки.

Как признанный «сказкотерапевт», а также дипломированный лингвист Евгения Бахурова объяснила, что сочиняет свои терапевтические сказки таким образом, чтобы они были многослойными. По её словам, это такие «сказкароллы». Их «исцеляющий» эффект, подчеркнула именитая писательница, зависит не только от «прикольного сюжета», но и от силы слова.

Евгения Бахурова также показала псковичам свою знаменитую «Жабку Клавку» и объяснила, почему та ходит с забинтованной ногой.

«Нет, она не расшибла нечаянно коленку. Оказывается, главная героиня терапевтических сказок Евгении Бахуровой драчунья. Вопреки стереотипам, что во главе истории должен быть обязательно положительный герой, у неё проблемы с поведением. И это очень помогает детям проникнуться к Жабке Клавке сочувствием и вместе с ней учиться себя хорошо вести», – пояснила Евгения Бахурова.

Евгения Бахурова, кроме того, напомнила псковичам, что детей надо обязательно учить говорить про свои чувства. По её словам, это самая большая проблема – что традиционно детям не позволяют выражать себя. Она рассказала, что сама была воспитана в семье военного, который хотел мальчика и поэтому старался «сделать из дочки настоящего пацана» и учил её держать эмоции в себе.

Писательница закончила свою встречу тем, что призналась псковичам, что ей сейчас так же больно, страшно, хочется плакать, как и всем остальным. Поэтому она призвала псковичей в это непростое время поддерживать друг друга и больше общаться.