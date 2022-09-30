Культура

Псковские курсанты подготовили экспонаты для выставки «Дары осени»

Выставка «Дары осени» состоялась в Псковском филиале академии ФСИН России. Она была посвящена 30-летию образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В вузе определили победителей осенней выставки, в которой приняли участие сотрудники и курсанты, представив 200 экспонатов, изготовленных из овощей, фруктов и сезонных материалов.

По итогам конкурса победителем в номинации «Цветочная фантазия» стали учебный отдел и 32-я учебная группа.

В номинации «Рекордсмен» победу одержали кафедра уголовно-правовых дисциплин и 31-я учебная группа, которая также заняла первое место в номинации «Бабушкин погребок»

Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС стала победителем сразу в двух номинациях: «Осенняя палитра, пейзаж» и «Бабушкин погребок».

Лидером в номинации «Пряный пирожок» среди сотрудников стала кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а среди курсантов – 22-я учебная группа.

Победителей и призеров конкурса наградили грамотами.