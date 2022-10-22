Культура

Художник-урбанист открыл в Пскове выставку и пообещал стать призраком Гремячей башни

Фотовыставка «И каменная башня, и позапрошлый миг…» художника-урбаниста Октавиана Августа, который работает мастером в одной из псковских парикмахерских, открылась в Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной. В экспозиции представлено 20 черно-белых фоторабот. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Псковская городская библиотека

«Для первых посетителей даже устроили своего рода квест: на фотографиях Октавиана Августа надо было разыскать уточку, двух котов и коня. Труднее всего завсегдатаям Центральной городской библиотеки дался конь, поскольку он присутствует на одной из фотографий в виде едва различимого силуэта памятника Александру Невскому на горе Соколихе (на первый взгляд кажется, что на этом снимке изображена только лунная ночь и ничего больше)», - рассказали в библиотеке.

Разъяснить собравшимся искусство Октавиана Августа на открытии выставки взялся филолог Александр Егоров, но сначала он поделился своими догадками, почему псковский фотохудожник-самоучка взял себе такой звучный древнеримский псевдоним.

По версии Александра Егорова, псковский Октавиан Август, скорее всего, выбрал себе образцом для подражания преемника Цезаря не потому, что тот хотел завоевать весь мир, а поскольку этот правитель принёс империи мир и процветание, а главное, – всю жизнь боролся с собственным тщеславием и был скромен, добродетелен и благочестив, отметили в библиотеке.

После этого Александр Егоров объяснил всем присутствующим, чем «фотография факта» отличается от фотоискусства. Для этого он сравнил работы известного псковского фотографа Михаила Глущенко из популярного путеводителя и фотографии Октавиана Августа с выставки на Конной.

По словам Александра Егорова, фотографии из путеводителя с точностью иллюстрируют текст путеводителя, в них нет никакой загадки. «Например, если там изображена Гремячая башня, то вы не найдёте на этой фотографии никакого добавочного смысла и ни одного художественного элемента. Если бы вы очутились в фотографии Михаила Глущенко, то вам бы не пришло в голову искать там заколдованную княжну, в то время как фотографии Октавиана Августа возбуждают фантазию, стимулируют мифотворчество и создают особое настроение», - заметил филолог.

Сам Октавиан Август добавил к этому, что ему интересна именно чёрно-белая фотография, так как у неё богаче потенциал и она способствует плюрализму восприятия. «Он также сказал, что его особенно вдохновляет Гремячая башня и пообещал, что после своей смерти обязательно станет призраком этой башни, чтобы пугать бабушек с детишками и по ночам греметь там цепями», - рассказали в библиотеке.

Октавиан Август, кроме того, уточнил, что не получил никакого специального художественного образования и не считает себя фотографом – в частности, поскольку не занимается аналоговой фотографией, хоть и мечтает когда-нибудь попробовать. Также он подтвердил, что башни для него это ещё и алхимические символы («философские печи»), поскольку он действительно увлекается оккультизмом.

Выставка фотографий Октавиана Августа в читальном зале библиотеки на Конной продлится до 8 ноября.