Культура

Минкульт опроверг слухи о возможном лишении званий уехавших артистов

Минкультуры России не разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ведомство якобы разрабатывает законопроект о лишении званий артистов, уехавших из страны или осудивших специальную военную операцию, пишет РИА Новости.

«Это не соответствующая действительности информация. Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает», - говорится в сообщении.