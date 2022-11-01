Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Мне 60, и это здорово!
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
штраф за обман энергетиков
Топ клиник Пскова
Электронная транспортная накладная
в роли ведущих ENERGY
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Защита от грабителей
«Истфакт»: оккупация Пскова
новогодние корпоративы
Первые счета за электроэнергию
Господин Рейтингомер
оплата счетов
Голливуд вернулся
 
 
 
ещё Культура 01.11.2022 16:000 Псковские специалисты спасли личные предметы Римского-Корсакова 01.11.2022 17:560 «Культурные выходные» прошли в Гдове 01.11.2022 17:520 Картины псковича Александра Стройло в качестве муралов предложил псковский архитектор 01.11.2022 17:490 «Ночь искусств» пройдет в Изборске 01.11.2022 17:280 Выставка «Всеволодов свет» откроется в отреставрированных палатах у Сокольей башни в Пскове 01.11.2022 16:200 25 лет исполнилось фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1510 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 25.10.2022 21:5315 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 27.10.2022 07:010 В европейской части России стартует потепление 26.10.2022 15:520 Первое уголовное дело о самовольном оставлении части мобилизованным возбудили в РФ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Культурные выходные» прошли в Гдове

01.11.2022 17:56|ПсковКомментариев: 0

Акция «Культурные выходные» прошла в Центре досуга и культуры в Гдове с 28 по 30 октября при поддержке комитета по культуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Программа мероприятий включала в себя спектакли Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения союза художников России, концерт губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Около 2000 жителей Гдова посетили мероприятия в эти выходные.

Кукольный спектакль «Терем-теремок» представили для юных зрителей. Концерты губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков» «собрали полные залы и самые восторженные отзывы зрителей». Оркестр исполнил программу «Симфонический кинематограф», а ансамбль - песни «Очи черные», «Жалейка», «Стою на полустаночке», «Я деревенская» и «Живёт моя отрада».

Прошли мастер-классы. Преподаватели и студенты «Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» собрали жителей и гостей города на концерт оркестра народных инструментов.

 

«Здорово! Спасибо артистам и организаторам "Культурных выходных" за реализацию такой идеи», - поделилась жительница Гдова.

Следующие «Культурные выходные» пройдут в Дедовичах с 24 по 27 ноября.

Теги: #ТКД #культурные выходные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 173 человека
01.11.2022, 18:560 Частые осадки прогнозируют в Псковской области в ноябре 01.11.2022, 18:360 Госдума не рассматривает введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации 01.11.2022, 18:150 Советника-консультанта Псковского облсовпрофа наградил региональный парламент 01.11.2022, 18:140 Несовершеннолетних подозревают в совершении двух краж в Пскове
01.11.2022, 18:130 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 ноября 01.11.2022, 18:000 Татьяна Пасман оценила нынешнюю модель управления Псковом и работу с бюджетом 01.11.2022, 17:590 Спустя две недели в пострадавшем от падения самолёта доме в Ейске нашли выжившую кошку 01.11.2022, 17:570 Расписание движения автобусов изменится в Великих Луках 4 ноября
01.11.2022, 17:560 «Культурные выходные» прошли в Гдове 01.11.2022, 17:520 «Гонки по вертикали»: новый глава Пскова, последние выборы года и Алеся Михачева - суперзвезда. ВИДЕО 01.11.2022, 17:520 Картины псковича Александра Стройло в качестве муралов предложил псковский архитектор 01.11.2022, 17:490 «Ночь искусств» пройдет в Изборске
01.11.2022, 17:430 Предусмотрены ли для призывников увольнительные, рассказали эксперты 01.11.2022, 17:410 До +10°C прогреется воздух в Псковской области 2 ноября 01.11.2022, 17:370 Кто отвечает за обслуживание почтовых ящиков в многоквартирном доме, объяснили псковичам 01.11.2022, 17:310 Псковский облсовпроф отметил свой 74-й день рождения
01.11.2022, 17:280 Выставка «Всеволодов свет» откроется в отреставрированных палатах у Сокольей башни в Пскове 01.11.2022, 17:260 Утилизацию элементов деревенского клуба заказала администрация Дновского района 01.11.2022, 17:250 Выброшенного котёнка с пневмонией пытаются спасти псковские зооволонтеры 01.11.2022, 17:130 О кибербезопасности рассказали воспитанникам школ-интернатов Псковской области
01.11.2022, 17:070 С Днём судебного пристава поздравил коллег глава регионального УФССП 01.11.2022, 17:060 Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет в областной филармонии 01.11.2022, 17:020 «Останки дьявола»: мужчина нашёл череп в псковском лесу 01.11.2022, 17:010 Татьяна Пасман заявила об отсутствии плюсов единого учебника истории в России
01.11.2022, 16:571 Студентов-должников ПсковГУ не будут пускать в здание университета 01.11.2022, 16:530 Женщина-курьер в чёрной маске забрала деньги обманутых великолучан 01.11.2022, 16:450 Детскую площадку в Финском парке в Пскове отремонтируют до конца месяца 01.11.2022, 16:410 «Кузница»: Муралы, МАФы, городская скульптура – Пскову не повезло? ВИДЕО
01.11.2022, 16:330 Недосып может привести к снижению иммунитета, предупредил терапевт 01.11.2022, 16:300 Псковские гимнастки привезли из Новгорода шесть золотых медалей 01.11.2022, 16:240 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартовала в России 01.11.2022, 16:200 25 лет исполнилось фильму «Титаник» Джеймса Кэмерона
01.11.2022, 16:140 Железнодорожный переезд временно перекроют в Великих Луках 2 ноября 01.11.2022, 16:070 Петербуржца с необычной фамилией разыскивают в Псковской области за кражу 01.11.2022, 16:030 Интерактив: Девушка, не испытываете ли вы желания... попеть? 01.11.2022, 16:000 Псковские специалисты спасли личные предметы Римского-Корсакова
01.11.2022, 15:551 Архитектор Владимир Шуляковский назвал расположение арт-объектов в Пскове бессистемным 01.11.2022, 15:470 Рослесхоз согласовал инвестпроект по созданию лесоперерабатывающего производства в Псковской области 01.11.2022, 15:450 Пять единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области за неделю 01.11.2022, 15:430 Татьяна Пасман о «Разговорах о важном»: Для меня это всё ещё большая загадка
01.11.2022, 15:380 Праздник или трагедия? 01.11.2022, 15:260 Псковский омбудсмен призвал разработать механизм контроля исправительных центров 01.11.2022, 15:220 Жижицкую школу после капремонта осмотрел глава Куньинского района 01.11.2022, 15:190 Около 11 млн рублей пожертвовали Псковскому детскому фонду с начала года
01.11.2022, 15:122 Врачи четыре часа не могли удалить пациентке аппендикс в Опочке 01.11.2022, 15:060 Экс-секретарь Псковского обкома КПРФ Геннадий Бубнов отмечает 85-летие 01.11.2022, 15:050 Число российских брендов в торговых центрах выросло на треть 01.11.2022, 15:040 Режим ограничения полётов в аэропорты юга России продлили до 9 ноября
01.11.2022, 15:030 Ситуация по коронавирусу в России стабилизировалась, заявили в Минздраве 01.11.2022, 14:563 Ирина Белоконь возглавила УФАС России по Псковской области 01.11.2022, 14:540 Ремонт протекающей крыши псковской многоэтажки отложили из-за непогоды 01.11.2022, 14:340 Бывшего псковского медиаменеджера приговорили к условному сроку и штрафу за мошенничество
01.11.2022, 14:261 Страховку в Зелёный день можно оформить с выгодой до 55% - Сбер 01.11.2022, 14:230 Изобразить на «невыразительной попе» бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове Кром XV века предложил архитектор 01.11.2022, 14:130 Компания «ПсковАгроИнвест» сообщила о наличии 20 вакансий 01.11.2022, 14:090 «Лига справедливости»: Наследство. ВИДЕО
01.11.2022, 14:050 30-летие становления охраны границы на псковских рубежах отметили в областном центре. ФОТО 01.11.2022, 13:560 Указ Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен - Песков 01.11.2022, 13:491 Фотофакт: Новый асфальт положили на тротуаре напротив здания ПФР в Пскове 01.11.2022, 13:450 Менее 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
01.11.2022, 13:383 Псковский архитектор высказался о скандале с муралом Уолта Уитмена 01.11.2022, 13:292 «Гонки по вертикали»: новый глава Пскова, последние выборы года и Алеся Михачева - суперзвезда 01.11.2022, 13:290 «Гайд-парк»: Татьяна Пасман о выборах главы Пскова и работе в новом составе гордумы. ВИДЕО 01.11.2022, 13:220 Дорожная авария на площади Ленина в Пскове затрудняет движение в сторону Ольгинского моста
01.11.2022, 13:211 Грибы или арбуз: в России разбираются в причинах смерти именитого бойца ММА 01.11.2022, 13:171 На мосту имени 50-летия Октября в Пскове развешивают флажки-триколоры. ФОТО 01.11.2022, 13:140 Фестиваль «Знак русского» планируют вновь провести в Усвятском районе в 2023 году 01.11.2022, 13:070 «Мы были как братья»: россиянин ищет армейского друга в Бежаницком районе
01.11.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о муралах и скульптурах в Пскове 01.11.2022, 12:470 Новую платёжную систему зарегистрировали в России 01.11.2022, 12:300 Более миллиарда рублей выделит Минсельхоз на комплексное развитие территорий в Псковской области 01.11.2022, 12:282 Депутат от «Яблока» на выборах главы Пскова проголосует против всех
01.11.2022, 12:261 Деньги для мобилизованных: армейская зарплата, региональные выплаты, кредиты и алименты 01.11.2022, 12:230 Более 100 видов научных приборов разработают в России 01.11.2022, 12:120 «Кузница»: Муралы, МАФы, городская скульптура – Пскову не повезло? 01.11.2022, 12:100 Двор дома №31 на улице Красноармейской благоустроят в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru