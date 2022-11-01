Культура

«Культурные выходные» прошли в Гдове

Акция «Культурные выходные» прошла в Центре досуга и культуры в Гдове с 28 по 30 октября при поддержке комитета по культуре Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Программа мероприятий включала в себя спектакли Псковского областного театра кукол, выставки художественных работ регионального отделения союза художников России, концерт губернаторского симфонического оркестра Псковской области, ансамбля русской музыки «Псков», студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Около 2000 жителей Гдова посетили мероприятия в эти выходные.

Кукольный спектакль «Терем-теремок» представили для юных зрителей. Концерты губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков» «собрали полные залы и самые восторженные отзывы зрителей». Оркестр исполнил программу «Симфонический кинематограф», а ансамбль - песни «Очи черные», «Жалейка», «Стою на полустаночке», «Я деревенская» и «Живёт моя отрада».

Прошли мастер-классы. Преподаватели и студенты «Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова» собрали жителей и гостей города на концерт оркестра народных инструментов.

«Здорово! Спасибо артистам и организаторам "Культурных выходных" за реализацию такой идеи», - поделилась жительница Гдова.

Следующие «Культурные выходные» пройдут в Дедовичах с 24 по 27 ноября.