Культура

Молодежная вечерка «Кузьма и Демьян» пройдет в Пскове

Молодежная вечерка «Кузьма и Демьян» пройдет в псковском центре народного творчества 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

«Гостей вечерки ждут песни, игры, хоровод "Во кузнице", парно-бытовые танцы. Все желающие смогут отведать "демьянскую" кашу. По традиции завершится вечерка кадрилью», – рассказали в комитете.

Участие в мероприятии примут фольклорные коллективы Пскова, также приглашаются все желающие.