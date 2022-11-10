Культура

От Турку до Хабаровска: в конкурсе «Михайловского» участвуют россияне и иностранцы

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» завершён приём работ на творческий конкурс «Петровские литературные верфи», рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Пётр. Из иллюстраций Александра и Валерия Трауготов к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» (1996). Из фондов «Михайловского».

Эта акция к 350-летию Петра Великого стартовала в заповеднике в мае нынешнего года. Её идея — создание своего рода «народного путеводителя» по местам, связанным с именем первого российского императора.

Всего на конкурс поступило 87 работ, рассказали в музее. Важно, что авторы 32 из них — дети и подростки от 7 до 18 лет. В «Михайловское» пришли письма из многих и многих больших и малых населённых пунктов России — из Красноярска и Белгорода, Северодвинска и Хабаровска, воронежской Россоши и нижегородского Кстово, хутора Слободской Ростовской области и посёлка Земетчина Пензенской области и так далее. Ожидаемо, активнее всего на предложение «Михайловского» откликнулись петербуржцы: 19 корреспондентов. Есть среди конкурсантов и русскоязычные жители ближнего и дальнего зарубежья: Латвии (Елгава), Узбекистана (Ташкент), Армении (Ереван), Финляндии (Турку).

Сейчас жюри, куда входят директор «Михайловского» Георгий Василевич, кандидат филологических наук, хранитель музея «Пушкинская деревня» Вячеслав Козмин, методист Татьяна Трофимова и научный сотрудник выставочного зала «Музейная почта» Ольга Лыжова, приступило к работе.