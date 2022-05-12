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Культура

Литературный конкурс к 350-летию Петра Великого объявили в «Михайловском»

13.05.2022 16:00|ПсковКомментариев: 0

Творческий конкурс «Петровские литературные верфи» к 350-летию Петра Великого объявил Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, идея конкурса – создание народного путеводителя по местам, связанным с именем первого российского императора.

Иллюстрация: Владимир Алексеев к неоконченному роману «Арап Петра Великого». Из фондов «Михайловского»

Потенциальных участников литературного конкурса приглашают поделиться рассказами о памятниках или памятных знаках, посвященных Петру I, вспомнить свои путешествия в края, где бывал государь, поделиться историями, которые рассказывают о нем в столицах и в российской глубинке. 

«Возможно, история ваших мест с именем Петра Великого связана опосредованно — через персоналии или исторические события», – отметили организаторы акции.

«Название конкурса, отражает главную составляющую личности Петра. Каждый его проект отвечал конкретным тактическим задачам. Одной из первых было укрепление силы государства Российского и создание в нем мощного флота. Так как закупка кораблей за границей не могла удовлетворить растущие потребности страны, на ее территории одна за другой начали появляться верфи. Некоторые из них не только выполнили петровские задачи, но и действуют до сих пор. У Александра Сергеевича были свои "литературные верфи", на которых царь был "То академик, то герой, / То мореплаватель, то плотник…", был "вечный… работник" для своей страны и своего народа», – рассказали в музее.

Конкурсные сочинения, написанные в свободной форме, в стихах или в прозе, и иллюстрации к ним в музее ждут до 31 октября. Участие в творческом соревновании могут принять все желающие, независимо от возраста, образования, профессии, гражданства. Оценивать работы будут в двух категориях — от авторов моложе и старше 18 лет. Лучшее, по решению жюри, войдет в виртуальный путеводитель по «петровским местам России».

Подробнее об условиях конкурса «Петровские литературные верфи» можно узнать на официальном сайте «Михайловского».

Теги: #музей #Пушкин #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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