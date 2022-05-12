Литературный конкурс к 350-летию Петра Великого объявили в «Михайловском»

Творческий конкурс «Петровские литературные верфи» к 350-летию Петра Великого объявил Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, идея конкурса – создание народного путеводителя по местам, связанным с именем первого российского императора.
Иллюстрация: Владимир Алексеев к неоконченному роману «Арап Петра Великого». Из фондов «Михайловского»
Потенциальных участников литературного конкурса приглашают поделиться рассказами о памятниках или памятных знаках, посвященных Петру I, вспомнить свои путешествия в края, где бывал государь, поделиться историями, которые рассказывают о нем в столицах и в российской глубинке.
«Возможно, история ваших мест с именем Петра Великого связана опосредованно — через персоналии или исторические события», – отметили организаторы акции.
Конкурсные сочинения, написанные в свободной форме, в стихах или в прозе, и иллюстрации к ним в музее ждут до 31 октября. Участие в творческом соревновании могут принять все желающие, независимо от возраста, образования, профессии, гражданства. Оценивать работы будут в двух категориях — от авторов моложе и старше 18 лет. Лучшее, по решению жюри, войдет в виртуальный путеводитель по «петровским местам России».
Подробнее об условиях конкурса «Петровские литературные верфи» можно узнать на официальном сайте «Михайловского».