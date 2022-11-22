Культура

Посвященная Отечественной войне 1812 года выставка откроется в Пскове

Псковский музей-заповедник готовит выставку «Чести своей никому не отдам», посвященную вкладу Псковской земли в дело победы в Отечественной войне 1812 года. Открыть ее планируется 14 декабря 2022 года во Дворе Постникова. В этом году отмечается 210-летие победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке будут представлены предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых можно выделить образцы холодного и огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении у солдат русской и западноевропейской армий в период Отечественной войны.

«Пространство выставки объединит искусство оружейных мастеров России, Франции, Англии, Германии, Швеции, представленное образцами холодного и огнестрельного оружия. Посетители смогут познакомиться с французскими пехотными ударно-кремневыми ружьями начала XIX века, увидеть кремневый кавалерийский пистолет образца 1809 года, изготовленный в Туле, а также узнать, в чем заключалась уникальность мушкетонов, которые были на вооружении русской армии в тот период», – отметила хранитель фонда оружия Псковского музея-заповедника Светлана Дерягина.

Посетители также смогут увидеть экспонаты, отражающие быт того времени, например, образцы фарфоровой посуды с изображениями Наполеона и его приближенных лиц. На выставке будет представлена портретная галерея героев Отечественной войны, в том числе П. Х. Витгенштейна, уникальные документы того времени и многое другое.

Одним из главных экспонатов выставки станет двуручный меч, который традиционно принято считать мечом псковского князя Всеволода-Гавриила. Впервые после длительного перерыва он будет представлен широкой публике. Как утверждают специалисты, меч изготовлен в XIV веке и является репликой утраченного более древнего оружия XII века, принадлежавшего псковскому князю. На крестовине меча находится надпись «Honorem meum nemini dabo», которая переводится как «Чести своей никому не отдам».

«Надпись на крестовине меча, по легенде, является родовым девизом немецких рыцарей Витгенштейнов, князей Священной Римской империи. В XIX веке русский перевод девиза был включен в герб Петра Христиановича Витгенштейна – выдающегося русского полководца, генерала-фельдмаршала, одного из героев Отечественной войны 1812 года, портрет которого также будет представлен на выставке», – отметила куратор выставки, младший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Надежда Васильева.