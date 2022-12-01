Культура

Победителей литературного конкурса «Чернильница» наградят в Пскове 5 декабря

Торжественная церемония награждения победителей XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» пройдет на малой сцене Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина 5 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном городском центре Пскова.

В программе мероприятия: выступления участников, награждение победителей, концерт на электронном фортепиано.

Вход свободный, приветствуется официальный дресс-код. Обязательна предварительная регистрация.