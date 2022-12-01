Культура

Лучшим сериалом по версии «Кинопоиска» стала картина «Во все тяжкие»

Список 100 великих сериалов подготовил интернет-сервис «Кинопоиск». При составлении рейтинга учитывалось мнение 200 деятелей культуры из Российской Федерации. Наибольшее количество голосов собрала криминальная драма режиссёра Винса Гиллигана «Во все тяжкие».

Скриншот: YouTube / Zeke [Всё и Вся]

Всего в списке оказались 403 сериала, «Кинопоиск» подготовил рейтинг, ориентируясь на количество упоминаний. В голосовании приняли участие многосерийные фильмы, оставившие след в истории мирового кинематографа, а также картины, которые смогли создать новое течение в производстве сериалов и кино, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вторую строчку рейтинга заняла фантастическая сага «Игра престолов». На третьем месте оказалась драма от HBO «Чернобыль».

Напомним, сериал «Во все тяжкие» выпустили в 2008 году, он тут же полюбился телезрителям. Акцент в картине сделан на остросюжетности и балансировали на грани цензуры, что максимально приблизило её к реальности. Благодаря сериалу мировую известность приобрели актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол, они сыграли в нём главные роли.