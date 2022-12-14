Культура

Музейщики «Михайловского» провели «Пушкинские уроки» для опочецких школьников

Сотрудники Государственного музея-заповедника А.С Пушкина «Михайловское» сегодня провели специальные занятия для опочецких школьников.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, участниками «Пушкинских уроков» стали более ста двадцати воспитанников гимназии имени А. Д. Петрова и средней школы № 4 (Центр образования Опочецкого района). Для учащихся 8—11 классов музейщики дали несколько мастер-классов и интерактивных просветительских программ. Детей познакомили с деталями русского быта первой половины XIX века — как в дворянской среде (программы «В гостиной истинно дворянской…», «Прелестные мелочи»), так и в крестьянских общинах («Верховая набойка», «Крестьянские заботы. Зарисовки из жизни Псковской деревни конца XIX века»).

Музейщики с удовлетворением отметили «неподдельный интерес и живую реакцию» старшеклассников. А руководители учебных заведений, рассказали в «Михайловском», высказали свои пожелания о продолжении подобного сотрудничества и в дальнейшем.