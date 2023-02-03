Культура

Фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Пскове 19 февраля

Фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй» пройдёт в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксёндза) в Пскове 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

«Вы познакомитесь с исконно русскими масленичными традициями, узнаете больше о своей культуре, познакомитесь с обычаями переходного зимне-весеннего периода», - говорится в анонсе.

В программе прозвучат лучшие песенно-игровые программы от фольклорных коллективов Псковской области, состоится мастер-класс по русским народным сказкам, народные игры и большая масленичная вечерка.

Купить билет можно по ссылке.

Псковский Дом ремёсел проведёт мастер-классы:

солнечное блюдо - вместе с художником-керамистом Юлианой Голубевой можно будет создать уникальную тарелку для блинов из глины, которая станет отличным украшением праздничного стола или подарком близкому человеку;

пернатые лоскутики - представиться возможность сделать птичку-мотанку из ярких тканей можно на мастер-классе рукодельницы Анжелики Владимировой;

соломенная девка - маленькое соломенное чучело из лыка сделают на мастер-классе вместе с Елизаветой Максимовой;

весенняя балеринка - изготовление авторской фигурки-брелка под руководством мастериц Псковского кукольного дома.

Предварительная запись на мастер-классы обязательна по телефону 8 (8112) 66-17-49.

Тематические мастер-классы пройдут с 19 по 26 февраля.