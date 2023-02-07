Культура

Съёмочная группа канала Russia Today посетила музей-заповедник «Изборск»

Съёмочная группа канала Russia Today посетила музей-заповедник «Изборск» для съёмки программы «Одноэтажная Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

В частности, материалы для программы снимали 6 и 7 февраля в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово. Также телевизионная команда посетила и сам Изборск, где они снимали Труворово городище, Словенские ключи и Изборскую крепость.

«Одноэтажная Россия» — это серия travel-программ про малые города России историка и автора популярного блога «Nowandthenrussia» Петра Посмакова.

Выпуск программы, в котором можно будет увидеть объекты Изборского музея-заповедника, выйдет на канале RT Россия примерно через пять недель.