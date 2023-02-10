Культура

Итоги областного конкурса «Кладовая солнца» подвели в Псковском колледже

Итоги областного конкурса детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств и студентов средних и высших учебных заведений «Кладовая солнца» (к 150-летнему юбилею со дня рождения М.М. Пришвина) подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

По решению членов жюри звание лауреата 1 степени в номинации «Изобразительное искусство» получила Елизавета Шульдерова (ПОКИ имени Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель О.В. Устинова), в номинации «Фотография» Роман Пятницын (ПОКИ имени Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель И.В. Зубовский).

Профессиональное жюри высоко оценило работы молодых мастеров. Многие участники конкурса завоевали дипломы лауреатов 2, 3 степеней и дипломантов.

На основании решения жюри конкурса в ближайшее время из числа работ лауреатов конкурса будут отобраны работы для экспозиции итоговой выставки, посвящённой 150-летнему юбилею со дня рождения М.М. Пришвина.