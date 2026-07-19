Межрегиональный маршрут «От Невы до Сороти» привел в Пушкинский Заповедник первых туристов

В Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 18 июля, прибыли первые гости, путешествующие по новому межрегиональному туристскому маршруту «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в службе информации заповедника.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Этот маршрут, пояснили в «Михайловском», объединяет пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей и рассчитан на шесть дней.

«До того, как добраться до нас, — рассказали в музее, — участники уже успели побывать в музеях поэта в северной столице и её пригороде Пушкине, который во времена Александра Сергеевича назывался Царским Селом, а также в Гатчинском районе Ленинградской области. Они увидели памятники, связанные с прадедом поэта Абрамом Ганнибалом и с одним из самых колоритных персонажей Пушкина — станционным смотрителем Самсоном Выриным».

В центральной усадьбе Пушкинского Заповедника — в мемориальном «Михайловском» — для гостей приготовили не только обзорную программу, но и театрализованное представление. «Сенные девушки» пели псковские песни, делились крестьянскими воспоминаниями о местном «барине Ляксандре Сэргеиче», рассказывали, что тот любил к столу, и даже раздавали на память листки со старинными рецептами.

В своем отзыве к небольшому репортажу о новом межрегиональном маршруте, оставленном в официальном сообществе «Михайловского», москвичка Наташа Дегтярёва отметила, в частности, работу экскурсовода Дарины Дементьевой: «Она замечательно рассказала нам о мельнице… Артистизм, чувство юмора, хорошая речь и глубокие знания — Дарина обладает этими качествами сполна».

Кроме того, участники маршрута побывали в имении соседей и сердечных приятелей Пушкина «Тригорское», поклонились могиле поэта в Святогорском Свято-успенском монастыре, а в Научно-культурном центре музея-заповедника с интересом познакомились с уникальной интерактивной выставкой «Эмоции природы, природа эмоций» — экспозицией принципиально новой по технологиям и методам показа, не только для «Михайловского», но и для всего региона.

Напомним, что создание маршрута, объединяющего пушкинские места Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, прописано в соглашении о сотрудничестве в сфере туризма между тремя субъектами Российской Федерации. Этот документ был подписан губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым во время Петербургского международного экономического форума в начале этого лета. «В дальнейшем этот межрегиональный маршрут может получить статус национального», — отметил тогда в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.