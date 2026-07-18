 
Культура

Конкурсную программу короткого метра представили для фестиваля «Западные ворота»

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Стала известна программа короткого метра VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», который состоится в Пскове с 23 по 26 июля. Это одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: МКФ «Западные ворота» / «ВКонтакте»

«На кинофестивале вы увидите всё, что делает кино настоящим: живые эмоции, неожиданные повороты и искренние истории. И короткометражные фильмы – не исключение! Давайте познакомимся с ними поближе»,- отметили организаторы.

В программе:

  • «Можно/Нельзя» (2025, Россия-Израиль, режиссёр – Илья Тилькин)
  • «Преступник номер один» (2025, Россия, режиссёр – Юлия Степкина )
  • «Пируэт» (2025, Россия, режиссёр – Олег Кондратьев)
  • «Отряд нелетавших космонавтов» (2025, Россия, режиссёр – Борис Костомаров)
  • «Семейные ценности» (2025, Россия, режиссёр – Анфиса Ламзилова-Смолькова )
  • «Ржавая» (2025, Россия, режиссёр – Наталия Терехова)
  • «Кира» (2025, Россия, режиссёр – Алена Любкина)
  • «Музыкальный перерыв» (2026, Россия, режиссёр – Константин Дунаевский)
  • «Дзынь Дзен» (2026, Россия, режиссёр – Ольга Родионова)
 

Ранее стала известна основная программа фестиваля. 

В течение четырех фестивальных дней зрителей ожидают: конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа.

В 2026 году в программе фестиваля – более ста кинокартин. Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие фильмы из РФ, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе займут картины, снятые на Псковской земле.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.

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