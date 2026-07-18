Образовательную программу подготовят для начинающих кинематографистов на фестивале «Западные ворота»

В рамках VII Международного кинофестиваля «Западные Ворота 2026» пройдет насыщенная образовательная программа, объединяющая начинающих кинематографистов и профессионалов индустрии, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Западные ворота» / ВКонтакте

В программе:

Мастер-класс по режиссуре игрового кино от режиссёра Андрея Егорова.

Интерактивный коворкинг, где студенты-режиссёры и начинающие актёры смогут познакомиться, обменяться опытом и вместе поработать над творческими задачами.

Открытый диалог с заслуженным артистом России Владимиром Литвиновым – возможность поговорить о профессии, задать вопросы и узнать о кино из первых уст.

«Снимаем кино за 14 дней» – специальная программа конкурса «КиноСТАРТ», в рамках которой зрители увидят лучшие конкурсные работы. Завершится встреча награждением победителей.

«С нетерпением ждём вас!» - отметили организаторы.

Ранее стала известна программа короткого метра VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»