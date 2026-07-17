Хедлайнеры дня рождения псковского парка аттракционов пригласили на финал «Битвы талантов»

Лиза Роднянская и DJ MissLA готовятся к своему яркому выступлению в Пскове 24 июля в честь Дня города и финала конкурса «Битва талантов», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Видео: Лиза Роднянская и DJ MissLA / «ВКонтакте»

Финал конкурса «Битва талантов» состоится в рамках празднования Дня города Пскова, 24 июля, в парке аттракционов «Волшебная гора». В этот же день парк отметит свое двухлетие.

Специальными гостями праздника «Волшебной горы» и конкурса «Битва талантов» станет официальный женский вокал «Руки вверх» — Лиза Роднянская и DJ MissLA с яркой программой.





Псковская Лента Новостей выступает информационным партнером «Битвы талантов»