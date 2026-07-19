 
Культура

Краеведческая прогулка по Запсковью провели сотрудники библиотеки «Родник»

0

Сотрудники библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева провели краеведческую прогулку по достопримечательностям ближнего Запсковья для юных читателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова. 

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Прогулка началась с осмотра 5-го кольца стены Окольного города, возле которой детям рассказали, какие легенды связаны с псковской крепостью, почему некоторые до сих пор надеются найти под ней клады и даже библиотеку Ивана Грозного.

После этого участники похода отправились к Образской церкви с Жабьей лавицы, про которую тоже сохранилось немало интересных преданий. Например, о том, как один из псковских купцов привёз из дальних странствий крокодилов и выпустил их как раз в болото вокруг этой церкви, чтобы все псковичи могли посмотреть на заморскую диковинку. Вот только к началу заморозков все его крокодилы передохли.

Возле храма Космы и Дамиана с Гремячей Горы путешественники устроили небольшой привал, чтобы подкрепиться, поиграть и поучаствовать в краеведческой викторине. А также узнали, что во время немецко-фашистской оккупации гитлеровцы устроили в этом храме конюшню, из-за чего древняя церковь сильно пострадала.

Последним пунктом программы традиционной летней краеведческой прогулки читателей библиотеки «Родник» стало здание хлебопекарни Енисейского полка на берегу реки Псковы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026