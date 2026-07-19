Краеведческая прогулка по Запсковью провели сотрудники библиотеки «Родник»

Сотрудники библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева провели краеведческую прогулку по достопримечательностям ближнего Запсковья для юных читателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Прогулка началась с осмотра 5-го кольца стены Окольного города, возле которой детям рассказали, какие легенды связаны с псковской крепостью, почему некоторые до сих пор надеются найти под ней клады и даже библиотеку Ивана Грозного.

После этого участники похода отправились к Образской церкви с Жабьей лавицы, про которую тоже сохранилось немало интересных преданий. Например, о том, как один из псковских купцов привёз из дальних странствий крокодилов и выпустил их как раз в болото вокруг этой церкви, чтобы все псковичи могли посмотреть на заморскую диковинку. Вот только к началу заморозков все его крокодилы передохли.

Возле храма Космы и Дамиана с Гремячей Горы путешественники устроили небольшой привал, чтобы подкрепиться, поиграть и поучаствовать в краеведческой викторине. А также узнали, что во время немецко-фашистской оккупации гитлеровцы устроили в этом храме конюшню, из-за чего древняя церковь сильно пострадала.

Последним пунктом программы традиционной летней краеведческой прогулки читателей библиотеки «Родник» стало здание хлебопекарни Енисейского полка на берегу реки Псковы.