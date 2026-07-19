Стали известны все площадки кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Площадки Международного кинофестиваля «Западные ворота» вновь откроют свои двери для зрителей в Пскове с 23 по 26 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля в Telegram-канале.

Торжественные церемонии открытия и закрытия МКФ «Западные ворота» по традиции пройдут в Большом концертном зале Псковской филармонии на улице Некрасова 24.

Еще одна площадка – Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной 2.

Конкурсные показы, а также творческие встречи с актёрами и режиссёрами состоятся в кинотеатре «Смена» на Октябрьском проспекте 17А.

Площадкой документального и короткометражного кино станет Псковская областная историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Здесь также пройдут выставки и творческие встречи с участниками фестиваля.

Посмотреть кино под открытым небом и отдохнуть в уютной атмосфере можно будет в «Палатах Постникова», где вновь пройдет формат «кино в мешках».

Мастер-классы, специальные сеансы и конкурсная программа короткого метра пройдут в многофункциональном центре развития, креативного отдыха и творческой реализации молодежи «Лофт» на улице Спортивной 1Б.

Еще одной площадкой кинофестиваля станет Школа креативных индустрий.

Показы кинофестиваля пройдут не только в Пскове, но и в Псковской области: в Новосокольниках, Печорах, Невеле, Дне, Опочке, Себеже и Острове.