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Стали известны все площадки кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

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Площадки Международного кинофестиваля «Западные ворота» вновь откроют свои двери для зрителей в Пскове с 23 по 26 июля. Об этом сообщили организаторы фестиваля в Telegram-канале. 

Торжественные церемонии открытия и закрытия МКФ «Западные ворота» по традиции пройдут в Большом концертном зале Псковской филармонии на улице Некрасова 24.

Еще одна площадка – Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной 2.

 

Конкурсные показы, а также творческие встречи с актёрами и режиссёрами состоятся в кинотеатре «Смена» на Октябрьском проспекте 17А.

Площадкой документального и короткометражного кино станет Псковская областная историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва. Здесь также пройдут выставки и творческие встречи с участниками фестиваля. 

Посмотреть кино под открытым небом и отдохнуть в уютной атмосфере можно будет в «Палатах Постникова», где вновь пройдет формат «кино в мешках».

Мастер-классы, специальные сеансы и конкурсная программа короткого метра пройдут в многофункциональном центре развития, креативного отдыха и творческой реализации молодежи «Лофт» на улице Спортивной 1Б.

Еще одной площадкой кинофестиваля станет Школа креативных индустрий. 

Показы кинофестиваля пройдут не только в Пскове, но и в Псковской области: в Новосокольниках, Печорах, Невеле, Дне, Опочке, Себеже и Острове. 

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