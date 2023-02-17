Культура

Поэтический концерт «На забытом языке» пройдет в псковской библиотеке

Поэтический концерт Андрея Васильева и Дианы Коденко «На забытом языке» пройдет в Центральной городской библиотеке Пскова 26 февраля в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В этот вечер поэты представят баллады, элегии, лирические песни и притчи. По мнению литературных критиков, авторы приглашают нас к смысловому диалогу, чтобы вместе пройти по символическому рельефу времен года, ключевым ориентирам коллективной памяти, возрастным этапам.

«Во внутренних сюжетах стихотворений Андрея Васильева и Дианы Коденко можно обнаружить повторяющуюся тему бунта лирического героя в попытке осознать себя и свое положение через взлом и раскрытие собственного замысла», - рассказали в библиотеке.

Андрей Васильев родился и живёт в Пскове, окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского политехнического университета, с авторской песней познакомился в 1996 году, с этого же времени стал членом псковского клуба авторской песни «Горизонт» и начал сочинять собственные песни. К настоящему времени Андреем Васильевым записано пять сольных альбомов: «Век соломенных крыльев», «Очертания», «Круги на воде», «Если сна разобьётся хрусталь...», «В тихом городе N» и издана книга поэзии «Черта». С 2006 по 2012 год он возглавлял творческое объединение «Махаон» (Псков). Лауреат фестивалей авторской песни.

Диана Коденко родилась в Севастополе. Окончила музыкальную школу: по классической гитаре и скрипке. Окончила филфак Ростовского Госуниверситета (отделение журналистики). Окончила Литературный институт имени Горького (семинар Юрия Кузнецова , потом семинар Евгения Рейна). Лауреат фестивалей авторской песни. Живет в Москве.