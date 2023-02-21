Культура

Более 20 объектов культурного наследия выявили в Псковской области в 2022 году

21 объект культурного наследия выявили в Псковской области в 2022 году. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с отчетной конференции комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области», которая проходит сегодня, 21 февраля.

«4318 объектов культурного наследия включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Осуществляется внесение сведений в Реестр объектов культурного наследия о границах территорий, зонах охраны, предмете охраны объектов культурного наследия. В 2022 году внесены сведения в отношении 2381 объекта культурного наследия», — сказала заместитель председателя комитета - начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулированию градостроительной деятельности Елена Жукова.

Финансирование работ осуществляется в рамках подпрограммы «Наследие» и составило 13 млн 937 тысяч рублей.

Елена Жукова напомнила, что в 2022 году включили в Реестр три объекта культурного наследия регионального значения, которые располагаются на острове имени Белова, в Печорах и Новом Изборске. Также в Минкульт направили материалы в отношении пяти выявленных объектов для внесения их в Реестр в качестве объектов культурного наследия федерального значения.

Также в 2022 году утвердили границы для территорий 80 объектов культурного наследия.