Культура

Памятный рубль «300-летие дома Романовых» продемонстрировали в псковском музее

В этом году исполняется 410 лет воцарения на русский трон Михаила Федоровича, которое состоялось в 1613 году. Михаил Федорович стал основоположником царской, а затем императорской династии Романовых, оставившей огромный след в истории России. 110 лет назад, 21 февраля 1913 года, отмечалось 300-летие восшествия на престол первого царя из династии Романовых. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

По своему масштабу мероприятие стало одним из самых грандиозных в истории России. Во всех храмах страны отслужили благодарственные молебны, здания на центральных площадях были украшены портретами представителей династии, в городах проводились военные парады, балы и народные гуляния. Торжества продолжались полгода и охватили самые удалённые части империи.

К этой знаменательной дате, небывалым до этого тиражом в полтора миллиона экземпляров, на Санкт-Петербургском монетном дворе был выпущен памятный рубль «300-летие дома Романовых». Над созданием рубля работал один из самых известных и талантливых медальеров рубежа XIX -XX веков А. Ф. Васютинский. Эта юбилейная монета Российской империи имеется в коллекции драгоценных металлов Псковского музея-заповедника.

На аверсе монеты в центральной части помещено изображение Малого Государственного Герба Российской империи образца 1883 года. Над гербом полукругом вдоль канта указан номинал «РУБЛЬ», внизу полукругом даты правления династии Романовых «1613-1913».

На реверсе монеты изображены портреты императора Николая II и царя Михаила Фёдоровича. На царский титул указывают шапка Мономаха и широкое оплечье с нашитыми драгоценностями. Николай II одет в форму полковника 4-го стрелкового Императорской фамилии лейб-гвардии полка. На реверсе отчеканен государственный герб, номинал и памятные даты «1613-1913». В составе надписи на гурте имеются инициалы минцмейстера Виктора Смирнова «ВС». Рубль отчеканен из серебра 900 пробы, вес составил 20 грамм, а диаметр – 33,65 мм.