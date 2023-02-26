Культура

На выставке к 120-летию легендарного «михайловского домового» теперь можно побывать виртуально

Познакомиться с выставкой «А у нас в Михайловском», которую в Государственном Пушкинском заповеднике открыли к 120-летию первого послевоенного директора музея С.С. Гейченко, теперь можно не выходя из дома: со стационарного компьютера, а то и вовсе с мобильного телефона. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «виртуальная прогулка» по новой экспозиции доступна интернет-пользователям на официальном сайте «Михайловского».

Просмотр организован так, чтобы зритель сам мог выбирать направление и скорость перемещения по экранному пространству. Бóльшую часть из представленных на выставке работ можно увеличить. При желании виртуальный гость легко выйдет и в полноэкранный режим.

Напомним, что проект по созданию виртуальных «прогулок» в Пушкинском заповеднике стартовал в декабре 2012 года. На сегодня посетителям музейного сайта доступны 49 выставок, в том числе и те, что «в реале» уже давно закрыты и демонтированы.