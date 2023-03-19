Культура

Великолукскому краеведческому обществу исполнилось 100 лет

Великолукскому краеведческому обществу исполнилось 100 лет сегодня, 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Изображения здесь и далее: «Великолукское городское краеведческое общество» / «ВКонтакте»

Первое собрание членов общества краеведения в Великих Луках состоялось на базе уездного Краеведческого музея имени Воровского 21 марта 1923 года.

«В Великолукском отделении Государственного архива Псковской области сохранились уникальные документы о создании общества краеведения в Великих Луках: три протокола общих собраний великолукских краеведов, 8 анкет краеведов, датированных 1924 годом», - отметил Дмитрий Белюков.

Краеведческое общество функционировало на основе принятого Устава. Члены общества при вступлении обязывались уплачивать членские взносы, которые использовались на нужды общества: канцелярские расходы, организацию выставок, помощь школьным кружкам краеведения.

Работой общества руководило правление, председателем которого был избран В. И. Лобанов-Сибиряк, секретарём стал Вацлав Феликсович Тумель, членами правления были избраны В. И. Кушников, А. Н. Соловьёв, ревизионную комиссию возглавил В. М. Возенков.

Общие собрания городских краеведов проходили один раз в три месяца. На них заслушивались отчёты председателя общества и казначея, принимались новые члены и кандидаты в члены общества, исключались те, кто не проявил достаточной активности в работе; обсуждались и принимались планы работы, утверждались руководители секций.

В марте 1924 года в обществе состояло 18 человек, к октябрю 1924 года его состав увеличился до 50 человек.

За первый год работы членами общества было прочитано 15 лекций: 1 по географии, 4 по зоологии, 5 по истории и культуре, 1 по обществоведению, 4 по истории местного края, проведена работа по организации краеведческих кружков в школах уезда, работа по привлечению в общество новых членов, осуществлялась (особенно в летний период) собирательская работа и велись исследования по гидрологии, фенологии, изучению этнографии, культуры и быта населения уезда. Одной из своих задач члены общества ставят и борьбу с неграмотностью. В течение первого года работы члены общества изучали документы Всероссийского краеведческого общества, стремились строить свою работу, исходя их общих требований, предъявляемых к краеведению в те годы.