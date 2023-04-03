Культура

Выставка дизайнера Лилии Момотовой откроется в Пскове 7 апреля

Выставка художника, дизайнера, педагога Лилии Момотовой «О Пскове, птицах и весне» откроется в Центральной городской библиотеке Пскова (улица Конная, 6) 7 апреля в 17.00. В экспозиции будет представлено 20 графических листов и несколько текстильных коллажей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

«Эта выставка открывает большой поэтический мир, очень личный и прочувствованный дневник жизни внимательного и чуткого художника, которому присуща глубина интимного повествования, детская чувствительность и изысканная утонченность», - отметили в библиотеке.

Лилия Момотова родилась в городе Орске Оренбургской области. Окончила Псковскую детскую художественную школу, затем Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. Член Союза художников России, специалист в области графического дизайна и оформления книги, художник-график. Работает в технике пастели. Участница профессиональных конкурсов, региональных и зарубежных выставок. Сейчас преподает в Псковском государственном университете. Тема научно-исследовательской деятельности: пути формирования профессионального мышления дизайнера.