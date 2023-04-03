Культура

Псковские студенты колледжа искусств посетили музей Рахманинова

Участники международной научно-практической конференции «Творчество С. В. Рахманинова и сокровища Серебряного века» совершили поездку по родным местам композитора - в Старую Руссу и Великий Новгород. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Делегация из Пскова посетила музей Рахманинова. Его основатель Наталья Басманова познакомила участников конференции с обстоятельствами основания музея, продемонстрировала фильм, посвящённый родным местам Рахманинова. В течение долгого времени местом рождения композитора считалось новгородское имение Онег. Только в XXI веке исследователи определили точное место рождения композитора - имение Семёново. К сожалению, это имение не сохранилось. В Семёново установили памятный камень, а в ближайшем крупном населённом пункте - Старой Руссе - создали небольшой музей, посвящённый композитору.

Студенты областного колледжа приняли участие в творческой встрече с учащимися ДМШ имени С. В. Рахманинова в Старой Руссе. Во время встречи прозвучали сочинения Рахманинова в исполнении студентов колледжа и учащихся школы. Заключительным аккордом концерта стало звучание сводного хора, в котором юные музыканты из Старой Руссы объединились с псковскими студентами.

Поездка участников конференции завершилась посещением памятника Рахманинову в Великом Новгороде и экскурсией по Новгородскому кремлю.