Культура

Всероссийский праздник фронтовой поэзии проходит в Великолукском районе

39-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии проходит в деревне Борки Великолукского района в обновленном формате сегодня, 4 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории литературно-художественного музея организованы интерактивные площадки: «Музей в чемодане» от Невельского музея истории, выставка военной формы одежды из частной коллекции Вячеслава Сизова, фотовыставка «А музы не молчат» об истории праздника, полевая кухня «Фронтовая каша».

В формате акции «Бессмертный полк русской поэзии» прозвучат поэтические произведения военной тематики в исполнении авторов из Белоруссии, Москвы, Твери, Пскова, Великих Лук и Великолукского района. В концертной части праздника прозвучат музыкальные композиции в исполнении творческих коллективов и отдельных исполнителей из Белоруссии, Великих Лук, Невеля и Великолукского района.

Также в рамках праздника фронтовой поэзии пройдет лития по павшим во время Великой Отечественной воинам у памятника «Скорбящая».

На открытии праздника фронтовой поэзии выступили псковский поэт, публицист, член правления регионального отделения «Союза писателей России» Андрей Бениаминов, журналист, поэт и переводчик Виктор Кирюшин.