Культура

Детский хоровой праздник проходит в Пскове. ФОТО

Детский хоровой праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры, проходит в Зеленом театре Пскова сегодня, 24 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Зеленом театре выступают более 450 юных вокалистов – участников хоровых коллективов Псковской области.

Гости мероприятия услышат духовные, народные, патриотические, современные композиции, песни псковских композиторов: Татьяны Лаптевой, Бориса Федотова, Николая Мишукова, а также произведения русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова.

Хореографические номера представляют заслуженный коллектив народного творчества «Русские узоры», образцовый детский хореографический коллектив ансамбль «Солнышко», театр спортивных миниатюр «Уникс», образцовый художественный коллектив хореографический ансамбль «Улыбка».

Отметим, что мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Культура» при поддержке комитета по культуре Псковской области.