Культура

Парк современного искусства предлагают создать в Пскове

Парк современного искусства предлагают создать в Пскове. С соответствующей инициативой выступает депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Татьяна Пасман. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии.

Фото: Татьяна Пасман / Telegram

«Благоустроенная площадка, предназначенная для экспонирования произведений искусства, будет привлекать внимание псковичей и туристов, помогая им вовлекаться в культурную жизнь Пскова. У художников же появится легальное пространство для демонстрации их работ, которые эпатируют консервативных людей и не находят места среди классических произведений», — считает Татьяна Пасман.

Депутат провела опрос в социальных сетях, в голосовании приняли участие почти 1000 человек, 78% опрошенных идею создания парка поддержали.

Затем Татьяна Пасман направила запрос в городской комитет по туризму и межмуниципальному взаимодействию. В комитете инициативу признали правильной и полезной. «Создание парка современного искусства в городе Пскове, безусловно, будет способствовать продвижению туристической привлекательности нашего города», — сказано в ответе комитета.

Теперь в Пскове предстоит выбрать территорию в соответствии с генеральным планом города. Для этого комитет по туризму направил запрос в управление по градостроительной деятельности.

Смотрите также Скандальную инсталляцию кричащей женщины демонтировали в Пскове

Напомним, весной в Пскове демонтировали две малые архитектурные формы - скульптуры «Гейша» Андрея Бондаренко и «Антигравитация» Тимофея Силича.