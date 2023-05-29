Археологи опубликовали фотографии находок из первого раскопа в Печорах

Очередной этап раскопок закончили археологи в Печорах, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Полностью исследованный раскоп. Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram
«Из первых результатов: булыжная мостовая (фото 2) в раскопе, скорее всего, является дворовым замощением здания (фото 3, фрагмент аэросъемки 1929 года), фундамент самого здания также попал в раскоп», - рассказали археологи.
Булыжная мостовая
Фрагмент аэросъемки 1929 года
Помимо этого, в раскопе удалось найти следы войны. Как отметили археологи, по сравнению с другими участками раскопок их здесь много.
Гильзы
«На фото 5 – фрагмент царского рубля, монета использовалась как подвеска в ожерелье сето. На фото 6 – женщина сето в полных комплектах украшений замужних женщин (из книги "Экспедиции Музея Человека в Эстонию. Борис Вильде и Леонид Зуров в Сетомаа, 1937–1938 годов")», - продолжили археологи.
Фрагмент царского рубля
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Сето
Специалисты добавили, что самые ранние находки на этом участке относятся к XVIII веку.