Культура

Покровскую башню в Пскове закроют для посещения 7 июня

Покровскую башню в Пскове закроют для посещения 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Башню закроют по техническим причинам.

«Просим учитывать это при планировании посещения объектов Псковского музея», - уточнили в музее.

Покровская башня - памятник истории и культуры федерального значения. Самая мощная крепостная башня Пскова, одна из крупнейших в Европе - наружная длина в окружности 90 м, пять ярусов. Возведена псковскими каменщиками в конце XV - начале XVI в., неоднократно обновлялась в XVI и XVII в.