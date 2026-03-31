Режиссер Радион Букаев: Театр постоянно меняется

Режиссёр из Казани Радион Букаев определил театр как пространство, которое формирует у человека внутреннее эмоциональное и мыслительное впечатление, отражающее его восприятие жизни. Об этом гость студии рассказал в эфире радио ПЛН FM.

Радион Букаев заявил, что театр выполняет уникальную функцию и не производит материальный результат. Он пояснил: «Что производит театр? Школа производит знания, молочный комбинат — продукцию, хлебокомбинат — хлеб. А театр производит впечатление». 

Гость студии отметил, что театр напрямую связан с человеком и его внутренними процессами. Он подчеркнул: «Театр — это прежде всего человеческие отношения. Это люди, которые встречаются, расходятся, любят, ненавидят, дружат и выясняют отношения». По его словам, именно через такие взаимодействия театр раскрывает содержание и формирует смысл.

Радион Букаев также обратил внимание на изменчивость театра как явления. Он сообщил: «Театр — это очень плавающая, как река, величина, которая постоянно меняется. Сегодня происходит одно событие — театр реагирует, проходит время — театр реагирует уже иначе». Театр отражает реальность и зависит от времени, в котором он существует, добавил режиссёр.

Кроме того, он указал, что театр использует собственные выразительные средства и не стремится полностью воспроизводить литературные источники. Он пояснил: «Театр может рассказать только часть истории, исходя из сегодняшнего времени, мироощущения режиссёра, актёров и особенностей театра».

Напомним, премьера спектакля «Два капитана» режиссера Радиона Букаева в Пскове состоится 17 апреля. 

