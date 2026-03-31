«Дневной дозор»: Какое будущее у театрального искусства?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Какое будущее у театрального искусства?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

27 марта отмечался Всемирный день театра — международный праздник деятелей сцены и любителей искусства. Международный день театра — это не только интернациональный «красный день календаря» для мастеров сцены, артистов и всех работников театра, но также и праздник для миллионов неравнодушных зрителей.

В начале 2026 года Союз театральных деятелей Российской Федерации отметил 150-летие — знаменательную дату, подчёркивающую преемственность поколений и неразрывную связь российского театра с его историческими корнями. Этот юбилей станет поводом не только для всероссийского празднования, но и для глубокого осмысления будущего театрального искусства страны. А какое оно, театральное будущее?

Мы решили узнать у наших театральных деятелей, какое будущее у древнего искусства в век высоких технологий и стремительных скоростей? Должен ли театр меняться, соответствовать духу времени? В каком направлении он будет развиваться? Об этом и не только - в программе «Дневной дозор».

Художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина Дмитрий Месхиев убежден, что театру необходимо следовать духу времени, он объяснил, почему считает именно так.

«С моей точки зрения, театр очень сильно меняется, — и это очень хорошо. Театр обязательно должен идти в ногу со временем: психология и мироощущение людей меняются, даже скорость познания информации у людей становится иной. Любое искусство в целом отражает общее ощущение населения. Это не значит, что искусство должно как‑то «проседать» перед людьми, — но оно обязано соответствовать эпохе. Всё развитие мирового искусства подтверждает эту закономерность. В каком направлении будет развиваться искусство, известно только Богу. Но чтобы идти в ногу со временем, важно внимательно следить за чаяниями, желаниями и мировоззрением зрителя».

Председатель Псковского регионального отделения союза театральных деятелей РФ, артистка Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина считает, что в наше время внедрение современных технологий в театральную деятельность положительно отражается на театральном искусстве. Юлия Зубрилина поделилась мнением о том, стоит ли театру следовать запросам современного зрителя, в том числе и маленького.

«Я считаю, что театр должен идти в ногу со временем, но не забывать про наследие и про всё, что сделали для нас великие творцы прошлого. Век высоких технологий только помогает реализовывать идеи и все свои мысли в современном пространстве театра. Что касается повестки, стоит ли нам опираться на мнение зрителей? Я считаю, что театр должен её диктовать. Потому что, имея детей и наблюдая, что сейчас происходит по телевизору, — не всё качественно сделано и не всё можно показывать детям. Поэтому, как хранители традиций, искусства и правильной мысли, наверное, театр должен диктовать повестку детям и зрителям. Потому что, несмотря на век высоких технологий, зрители всё равно продолжают ходить в театр именно за живыми эмоциями, живыми чувствами».

Режиссер, продюсер, театральный педагог, художественный руководитель молодежного театра «Ахтеатр», которому исполнилось 12 лет, Татьяна Комиссаровская не против того, чтобы театральное искусство шло в ногу со временем. Однако для нее главное, чтобы в погоне за современными тенденциями в постановках не терялись талант и само понятие «искусство».

«Как я полагаю и убеждена в этом, театр всегда соответствует духу времени — появляются новые, современные, продвинутые режиссёры. Я, например, считаю, что Константин Богомолов — очень хороший режиссёр: у него есть своё видение, и он умело его представляет. То же самое можно сказать о Кирилле Серебренникове — это талантливые, даже, пожалуй, гениальные люди. При этом не факт, что я во всём с ними согласна, что согласна, как они это проповедуют, — но их работа, безусловно, талантлива. Однако есть другая сторона: некоторые представители современной режиссуры вызывают серьёзные опасения. Молодые люди порой решают, что нужно определённым образом адаптировать под современность классические произведения. Но эти произведения и так современны сами по себе. А то, как их порой адаптируют сегодня, - страшно. Я видела несколько подобных спектаклей — не только в Пскове. Это нужно просто уничтожать. Если нет таланта, нет в этом искусства - это не может существовать».

Руководитель театра на базе Пушкинского музея-заповедника «На галёрке с Пушкиным» и детской театральной студии «Лукоморье» Дарина Дементьева убеждена, что мода на театральное искусство не закончится никогда. Однако внедрять современные модные тенденции, по ее мнению, стоит далеко не во все театральные постановки.

Дарина Дементьева и её воспитанники. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«Что касается движения в ногу со временем, конечно, нельзя оставлять искусство где‑то в нафталиновых кулуарах. Но делать это надо с опаской. Порой то безумие, что мы видим на сценах наших столичных театров, — по моему сугубо личному мнению, перебор. Я не против подобных экспериментов, но считаю, что их стоит проводить не над классикой, а на специально написанных для таких опытов пьесах. Всё должно быть уместно. На мой взгляд, театр — огромный источник, питающий душу человеческую, — никогда из моды не выйдет. Так или иначе, будут существовать и любительские театры: людям необходимо общение — и со зрителем, и друг с другом. Конечно же, сохранятся и профессиональные театры. Думаю, так будет ещё на века — пока нас всех не заменит искусственный интеллект».

Художник и режиссер молодежного театра «Гротеск» Роман Захаров уверен, что живого артиста на театральной сцене не сможет заменить ни один искусственный интеллект. По его мнению, пока есть артисты — жив и театр. А театральное искусство, по мнению Романа Захарова, обществу необходимо, и вот почему.

«Конечно, обществу нужен театр. Дело в том, что он сиюминутен. Если мы смотрим кино, то это сродни консервам — энергия восприятия другая. А в театре всё происходит прямо здесь и сейчас: есть прямое общение со зрителем. Я думаю, что такая форма искусства будет нужна всегда. Неважно, берёт ли театр для постановки классику или современные пьесы, написанные талантливыми драматургами: классика по сути вечна. Просто те, кто ставит спектакли, должны найти способ подать этот материал в контексте современного общества — и всего лишь. А заниматься псевдоноваторством, на мой взгляд, абсолютно не нужно».

По словам режиссера, художественного руководителя детской театральной мастерской «Гвозди» Александра Суховского, современный театр не только должен идти в ногу со временем, задача театра — переводить некоторые классические произведения до зрителя на современный язык, понятный для него.

«Как и всё искусство, настоящее искусство не может не идти в ногу со временем. Ведь настоящий художник — будь то актёр, режиссёр, художник или композитор — это сосуд, который впитывает эпоху и затем выражает её в своём творчестве. Поэтому театр, несомненно, должен идти в ногу со временем — это априори. Нужно лишь чётко разделять понятия: литература — отдельный вид искусства: она зафиксирована в тексте, театр занимается «переводом» литературного материала на собственный язык — театральный. В этом, наверное, и заключается суть театрального искусства. Любой литературный материал — в том числе классический — в театре должен звучать современно. Иначе возникает вопрос: зачем это делать? Для кого и для чего? Мы живём здесь и сейчас. И театр — тоже про здесь и сейчас, про сегодняшний день, про нас. Следовательно, одна из ключевых задач театра — осуществлять «перевод» классики на современный театральный язык».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов традиционно разделились. Одни убеждены, что адаптировать классические художественные произведения для сцены на современный лад — не всегда хорошая затея. Некоторые же, наоборот, считают, что современные реалии требуют современного же прочтения произведений. Но в одном мнения наших экспертов все же достигли единообразия. Все они убеждены, что будущее у театрального искусства определенно есть, и обязательно — светлое. Современные же технологии, по мнению большинства, театру только помогают.

Александра Братчикова.