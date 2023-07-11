Культура

Кто чаще всего жалуется на большие переработки в Пскове, выяснили эксперты

55% псковичей перерабатывают. По средним оценкам, они трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям трудового договора. Лишь 1 из 3 псковичей (32%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 55% — в среднем на 30% от нормы рабочего времени в месяц.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob , чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. рублей их 39%, то среди псковичей с зарплатой свыше 80 тыс. рублей — только 29%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп подавляющее большинство маркетологов вынуждено работать сверхурочно (72%). Трудиться за пределами рабочего времени приходится большинству врачей (64%), длительность переработок у докторов также значительно выше средней по рынку труда (41% от нормы). Сверхурочные привычны 6 из 10 педагогов, длительность переработок также немаленькая (39%).

Несколько реже других перерабатывают менеджеры по продажам (52%) и операторы call-центров (43%), у тех же из них, кто трудится после окончания рабочего дня, сверхурочные составляют около четверти рабочего времени.