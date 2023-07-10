Культура

Фестиваль деревенской культуры пройдет в Палкинском районе

Фестиваль деревенской культуры «День Традиций. Сенокосная пора» пройдет в палкинской деревне Василево 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Начало мероприятия в 14:00. Как рассказали организаторы, гостей фестиваля ждет уникальная атмосфера деревенского быта, сочетающего работу на сенокосе, ремесленную ярмарку и народное гуляние.

К месту проведения фестиваля и обратно будет организована доставка. Запись по телефону: 8 (81145) 21-814. Количество мест ограничено.