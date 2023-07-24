Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 25 по 27 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
25 июля (вторник) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Приказная палата Псковского кремля;
- Власьевская башня;
- Плоская башня;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей истории города Печоры;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
26 июля (среда) – санитарный день на следующих объектах музея:
- Двор Постникова;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза).
27 июля (четверг) – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).