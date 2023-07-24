Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике с 25 по 27 июля

Более 200 старинных фотографий Пскова собрали благодаря библиотечному проекту

Свыше 40 нетрезвых водителей остановили сотрудники Госавтоинспекции на псковских дорогах за неделю

140 минометных мин нашли вблизи здания в Невеле

«Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о переменах в 6-м округе и фонтане вместо памятника