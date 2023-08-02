Культура

До фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе

До фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.

Фестиваль пройдёт в Изборске 5 августа. Бесплатная стоянка для транспорта в Изборске находится на улице Минской.

До места фестиваля от Пскова можно добраться на автобусах №126 и №207. Основная площадка фестиваля расположена в Изборской крепости, фестивальные площадки начнут свою работу в 12:00, открытие фестиваля запланировано на 14:00.

Конный турнир пройдет на плато над Городищенски озером. Вход на фестиваль осуществляется по билетам в Изборскую крепость.