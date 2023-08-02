Центр культурного развития в Острове-2 планируют достроить к декабрю

Строительство Центра культурного развития в Острове-2 планируют завершить в декабре. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram
«Объект растет на глазах, подрядчик достаточно добросовестно работает. Минимальные отставания от графика по объективным причинам (например, в связи с задержками поставок бетона) нагоняются, контролируем, чтобы не в ущерб качеству», – подчеркнул Дмитрий Быстров.
В настоящий момент:
Дмитрий Быстров напомнил, что финансирование получено в рамках национального проекта «Культура».