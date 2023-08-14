Круглый стол организует региональное отделение Союза писателей России в Пскове

Круглый стол «Русская весна в современной литературе» пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 18 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Афиша: Псковское региональное отделение Союза писателей России
Круглый стол пройдет с участием известных российских писателей Юрия Полякова, Виктора Кирюшина, Игоря Тюленева, Василия Килякова, Андрея Галамаги, Ольги Флярковской, поэта, добровольца Юрия Юрченко, поэтов Донбасса Светланы Тишкиной (Луганск) и Инны Кучеровой (Донецк).
Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле 2023» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Начало в 15:00, вход свободный.