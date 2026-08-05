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День археолога отметят в Псковском музее-заповеднике тематическими программами

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Тематические программы пройдут в Псковском музее-заповеднике ко Дню археолога. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

13 августа в 16:00 во Дворе Постникова состоится лекция «Как археология помогла узнать, чем занимались жители средневекового Пскова за крепостной стеной Окольного города?». Мероприятие пройдет в рамках просветительского проекта Института археологии РАН «Открытые дни археологии». Начальник отдела хранения фондов археологии Псковского музея-заповедника Антон Романовский расскажет о материалах археологических исследований на участке Петровского посада средневекового Пскова, расположенного за крепостной стеной Окольного города.

На основе анализа находок археологам удалось проследить историю освоения и развития этого района города на протяжении длительного периода времени. Слушатели узнают, как менялись роль и занятия жителей Петровского посада, увидят наиболее яркие археологические находки, а прикоснуться к вещественной истории помогут 3D-копии некоторых предметов.

Лекция бесплатна, по предварительной записи.

15 августа в 11:30 и в 15:00 во Дворе Постникова состоится программа «Археологи о древнем Пскове». Члены Молодежного совета музея познакомят участников с «живой» историей города и основными понятиями настоящего археолога. Какое место занимает археология в научном мире? Для чего нужно проводить раскопки? Какие бывают виды археологических памятников? Из чего состоит полевая работа и как специалисты определяют возраст находок? Ответы на все эти вопросы участники смогут узнать в ходе программы. Побывав на выставке «Зеркало псковской печи» и познакомившись с псковскими изразцами, гости программы смогут попробовать себя в деле настоящих археологов и поучаствовать в небольших «раскопках».

Справки и дополнительная информация по телефонам: +78112292259; +79113580816.

 

Также 15 августа в 11:00 в Спасо-Преображенском соборе состоится эксклюзивная программа «Археологическая карта Мирожского монастыря» под открытым небом, посвященная археологическому изучению территории обители.  Участников ждут несколько площадок-локаций, где они смогут узнать об археологических исследованиях на территории обители в ХХ веке и людях, которые их проводили.

Гостям расскажут о том, как строили Спасо-Преображенский собор, покажут материалы, которые использовали древние зодчие. Специалисты раскроют тайну древних красок, технологию росписи храмов, подскажут, можно ли найти пигменты прямо под ногами, что такое «фреска» и как она выглядит. Одна из площадок будет посвящена бытовым предметам, найденным археологами во время раскопок на территории монастыря.

Запись на мероприятие: +78112331535.

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