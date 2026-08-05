Солисты ведущих музыкальных театров Петербурга дадут концерт в пушкинском Тригорском

Побывать на вечере камерной музыки в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское» смогут жители и гости Святогорья.





Изображение: Борис Биргер. Пушкин в Тригорском (1956). Из фондов музея-заповедника

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, концерт в рамках многолетнего проекта «Летние вечера в русской усадьбе» дадут известные петербургские музыканты, солисты Мариинского театра, Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина и Детского музыкального театра «Зазеркалье». Это Елизавета Михайлова (меццо-сопрано), Олег Мицов (тенор), Владислав Климов (бас), Геннадий Никонов (труба, вокал), Яна Зубова (фортепиано). В программе их выступления — старинные романсы, оперные дуэты, народные и советские песни.

Этот «Летний вечер…» назначен на 7 августа. Он пройдёт в Зелёной гостиной господского дома в «Тригорском» — мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов, сердечных приятелей и соседей ссыльного Александра Пушкина.

Проект «Летние вечера в русской усадьбе» — большой цикл музыкальных, музыкально-поэтических и литературно-театральных программ, напомнили в заповеднике. Он призван воссоздать атмосферу русского провинциального дворянского имения первой трети XIX столетия — какой, например, она была в доме сердечного друга и соседки ссыльного поэта Прасковьи Александровны Осиповой.

«Концерты в мемориальном “Тригорском“ традиционно пользуются большой популярностью у гостей Пушкинского заповедника и артисты — как псковские, так и столичные — охотно приезжают сюда с концертами, — подчеркнули в «Михайловском».

В музее-заповеднике также рассказали, что в августе здесь пройдут ещё два «Летних вечера…»: концерты вокальной и скрипичной музыки, 15 и 22 августа соответственно.