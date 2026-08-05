После срыва псковского фестиваля «Добрый рок-2026» запустили флешмоб

Организаторы фестиваля «Добрый рок-2027» по просьбам гостей запустили флешмоб «Добрый саппорт» и объявили специальную акцию на билеты после того, как они досрочно закрыли мероприятие в этом году из-за снаряда времен Великой Отечественной войны, обнаруженного на фестивальной поляне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор летнего фестиваля Андрей Семенов.

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Андрей Семенов разъяснил условия участия в акции поддержки и передал главный посыл организаторов. Он отметил, что флешмоб запустили в связи с событиями на поляне в этом году. «Пусть народ знает, сколько вас — небезразличных, любящих живую музыку, готовых прийти на помощь нашему общему фестивалю "Добрый рок"», - подчеркнул директор.

Участники покупают билет на юбилейный XV фестиваль несмотря на то, что они уже приобретали билеты на 2026 год, уточнил Андрей Семенов. Затем они делают фото с билетом и собой в кадре, выкладывают его в сеть с хештегом #Добрыйрокжив! и пишут добрые слова о фестивале. Организаторы находят фото по хештегу, делают для них рамку, отправляют ее участникам и выкладывают снимки в альбом «Добрый саппорт».

Первые 50 синих и десять красных билетов предлагают по самой минимальной цене. Акция работает до 10 августа, который организаторы назвали «Днем попутного ветра». На данный момент покупатели уже забрали 32 синих и один красный билет.

Напомним, в этом году работу фестиваля остановили из-за боеприпаса, который обнаружили в 15-20 метрах за пределами площадки в палкинской деревне Слопыгино. Организаторы попросили гостей покинуть палаточный лагерь.

Директор фестиваля Андрей Семенов предположил, что боеприпас откопали «черные копатели» из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. По его словам, осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров.