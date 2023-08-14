Культура

Тайны Введенского монастыря: псковские археологи расскажут о загадочной находке полевого сезона

По традиции в День археолога, 15 августа, в Археологическом центре Псковской области открывается выставка-смотр находок текущего полевого сезона. Подготовка к ней вступила в завершающую стадию: протираются витрины, под стекло помещаются наиболее интересные артефакты, обнаруженные на раскопках, добавляются последние штрихи к созданию экспозиции.

О том, какие предметы из прошлого смогут увидеть псковичи и какой историей в этот раз удивят их археологи, Псковской Ленте Новостей рассказала директор археологического центра Марина Кулакова.





«Поскольку сейчас мы только выходим с полей и еще не все находки обработали, показываем самое интересное», - отметила Марина Кулакова.

На витринах будут представлены предметы, открытые при раскопках в Пскове (Плехановский посад, храм Михаила Архангела), Печорах, Острове и на поселении Горожане.

Потерянные монеты

В Печорах псковские археологи работают с апреля. В основном, раскопки ведутся на Соборной площади. «Нам было очень интересно узнать, как же была организована площадь в XVII-XVIII веках и более ранний период. Есть данные о том, что часть ее занимал монастырский сад. И в одном из раскопных шурфов была прослежена ограда этого сада», - рассказала Марина Кулакова.

Сейчас часть улицы Международной и Соборная площадь в Печорах замощены булыжником, а в период XVII-XVIII вв. там было деревянное замощение. «Но не вся площадь была деревянной. В прирезке к первому шурфу оказалось, что она была не полностью замощена. Это была улица, которая вела к входу в монастырь, традиционно 4 метра шириной, из бревен. Причем, она была не из плах, которые, как мы знаем, в Пскове укладывались плоской стороной вверх. Это было бревенчатое замощение - из круглых бревен», - рассказала археолог.

Уличное замощение, но более раннее - средневековое, археологи раскрыли в раскопах на площади Ленина в 80-х и начале 90-х годов. Это замощение из плах - половин бревна, плоской стороной положенных наверх, а округлой - вниз.

Работа продолжается - нужно понять, к какому периоду относится это замощение, когда эта улица появилась. «Спилы взяли - будем датировать», - пояснила Марина Кулакова.

И поскольку это была улица, все находки - это «то, что из карманов выпадало». В основном это мелкие предметы: пуговицы, запонки и монеты. «Монет очень большое количество. В том числе, достаточно редкие монеты-чешуйки, серебряные и медные. Мы их тут же посылаем нумизмату из Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге Константину Горлову, с которым в настоящее время плотно работаем. Он нас на ходу консультирует. Но общая картина будет понятна, когда мы полностью закончим работы, и он нам расскажет о том, что же мы нашли», - отметила археолог.

Также на выставке будет представлено несколько находок из Острова. «Раскопки, которые были в Острове, для нас очень важны, несмотря на то, что площадь раскопа была всего 22 кв. метра. Работы ранее проводились на территории крепости на острове, а на территории посада ни разу не было археологических работ», - пояснила Марина Кулакова.

В этом году раскопки проводились в центре города, на трассе газопровода к вечному огню. «И оказалось, что культурный слой есть, и он датируется временем существования Острова - XV-XVI-XVII вв. Были собраны немногочисленные находки: нательные кресты, стекла оконные, бытовые предметы», - отметила она.

Археологи уже готовятся к раскопкам на территории посада в следующем году. «Площадь будет чуть больше. Надеюсь, находок будет больше и, думаю, они будут интересны, показательны и чем-то отличаться от других поселений, которые есть на территории области», - сказала Марина Кулакова.

Невозможно завершить

Традиционно, как и в прошлые годы, будут показаны открытия экспедиции на поселении Горожане в Новосокольническом районе. О находках расскажет руководитель экспедиции, Александр Михайлов, который уже на протяжении нескольких лет работает на этом объекте.

«Поселение Горожане радует тем, что раскопки там невозможно завершить. И тот раскоп, который заложили в этом году, поставил новые задачи на будущее. В этих 40 кв. метрах под культурным слоем XI в. раскрыли часть кургана X в. Возможно, это край могильника. В следующем году коллеги будут дальше разбираться», - рассказала Марина Кулакова.

На выставке будут представлены и интересные находки из раскопа. Например, накладка на ремень, которая стала эмблемой экспозиции.

Увидят посетители выставки и находки из раскопа на Плехановском посаде в Пскове. «Здесь мы нашли и предметы, и культурный слой, который относится к периоду от XIV до XIX вв. Среди находок: кубышка, кувшин, подсвечник. Подсвечник достаточно поздний, предположительно, XVIII-XIX вв.», - отметила археолог.





На большей части раскопа найдены захоронения некрополя Введенского монастыря, который существовал в XV веке (а может и раньше) и до начала XVIII века. В настоящее время с костяками работает команда антропологов во главе с Денисом Пежемским, и сделан ряд важных выводов. «Есть и загадочная история, которая будет озвучена (но не показана) на открытии выставки», - заинтриговала Марина Кулакова.

Как попасть на выставку?

Выставка находок текущего полевого сезона 2023 года, приуроченная ко Дню археолога, будет открыта для всех желающих с 22 по 25 августа по адресу: Псков, ул. Герцена, 1/1, вход со стороны Троицкого моста (кнопка на домофоне «Приёмная»).



Для посещения выставки организуются сборные экскурсии. Чтобы попасть на экскурсию, нужно записаться в комментариях к посту или личных сообщениях ВК-группы «Археологическое общество Псковской области» и дождаться подтверждения записи.



«Это не музей, и мы не можем постоянно держать зал открытым. Поэтому познакомиться с выставкой можно только в сопровождении нашего сотрудника. Наша основная деятельность связана с проведением раскопок, а отдельного экскурсовода у нас нет. Те же люди, которые работают в поле, будут рассказывать и о находках. Поэтому посещение - строго по записи в группе ВК», - пояснила Марина Кулакова.



Дата и время проведения экскурсий:



- 21 августа в 13.00 (группа собрана, мест нет);

- 23 августа в 12.00 (группа собрана, мест нет) и в 16.30;

- 25 августа в 17.30.



Поскольку на часть экскурсий группы уже собраны, при наличии желающих экскурсии могут быть продлены до конца августа. Следите за новостями в ВК-группе «Археологическое общество Псковской области».

Светлана Синцова