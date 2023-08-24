Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Масштабный исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный событиям героической обороны города от войск Стефана Батория в 1581-1582 годах, состоялся на территории Покровского угла в Пскове сегодня, 26 августа.

До открытия праздника настоятель церкви отец Владимир отслужил молебен в память о защитниках Пскова от Стефана Батория. Во внутренней части крепости на территории Покровского угла расположились интерактивные площадки, музейная мастерская, а также организовали полевой лагерь, где реконструкторы из Москвы и Пскова познакомили гостей праздника с бытом предков в XVI веке. Участники клуба «Терция» продемонстрировали снаряжение, а также провели показательное выступление, где показали строевые приемы под команды пикинера, озвученные в том числе на немецком языке. Также работали интерактивные площадки.

Организаторами фестиваля традиционно выступили Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.

Как прошел исторический праздник - смотрите в фоторепортаже Александра Елисеева.