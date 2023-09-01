Опубликована программа исторического фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин»

Программу исторического фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин» предоставили организаторы Псковской Ленте Новостей. Мероприятие состоится в селе Выбуты Псковского района 16 сентября.
Фото: исторический фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» / «ВКонтакте»
Все часы проведения фестиваля будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, фотозона, торговые ряды и точка питания.
Программа:
Территория проведения мероприятия будет оснащена биотуалетами, мусорным контейнером, автостоянкой. Будет дежурить скорая помощь и наряд полиции, собственная охрана.
Напомним, исторический фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» впервые проходил в селе Выбуты Псковского района в 2022 году.
Информационный партнер - Псковская Лента Новостей.
Возрастное ограничение 6+