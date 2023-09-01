Культура

Опубликована программа исторического фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин»

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Программу исторического фестиваля «Атаман Мишка Черкашенин» предоставили организаторы Псковской Ленте Новостей. Мероприятие состоится в селе Выбуты Псковского района 16 сентября.

Фото: исторический фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» / «ВКонтакте»

Все часы проведения фестиваля будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, фотозона, торговые ряды и точка питания.

Программа:

11.00 - Открытие фестиваля.

11.20 - Выступление творческого коллектива.

12.00 - Рекрутский набор в команды стрельцов и польских войск с наёмниками.

12.30 - Первое сражение.

13.00 - Показательное выступление казаков на лошадях с применением сабельного оружия. Выступление творческого коллектива

14.00 - Рекрутский набор в команды стрельцов и польских войск с наёмниками.

14.30 - Второе сражение.

14.50 - Награждение участвовавших. Памятное фото.

15.00 - Выступление творческого коллектива

16.00 - Третье сражение.

17.00 - Закрытие фестиваля.

Территория проведения мероприятия будет оснащена биотуалетами, мусорным контейнером, автостоянкой. Будет дежурить скорая помощь и наряд полиции, собственная охрана.

Напомним, исторический фестиваль «Атаман Мишка Черкашенин» впервые проходил в селе Выбуты Псковского района в 2022 году.

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Возрастное ограничение 6+