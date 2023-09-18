Культура

Премьера интерактивного спектакля «Екатерина Великая» пройдет в Пскове

Премьера интерактивного спектакля «Екатерина Великая» детского театра «Город Муз» из Санкт-Петербурга состоится в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Юные зрители побывают в России XVIII века, узнают о реформах и идеях Просвещения. А ещё узнают о многогранности и всеохватности личности Екатерины II и о её идеях, которые повысили авторитет и роль Российской империи на международной арене. Сценарий спектакля создан на основе писем, воспоминаний, указов, прижизненных документов и публикаций», – рассказали в молодежном центре.

В центре спектакля – сказки императрицы и её «Бабушкина азбука». Главная героиня спектакля сочиняет сказку для своего внука – Александра I. Исторические костюмы, реквизит, отсылающий к XVIII веку, авторские куклы – все это делает спектакль ярким и познавательным.

Режиссёр – Вера Каратаева, драматург – Игорь Красовский, художник-постановщик – Юлия Гамзина, музыкальное оформление – Аглая Жюгжда.

Кукольный спектакль пройдёт 7 октября на безвозмездной основе в 18:30 по адресу улица Максима Горького, дом 15 (Молодёжный центр Пскова). Продолжительность: 40 минут. Для записи на спектакль необходимо заполнить регистрационную форму. Событие проходит при поддержке Фонда президентских грантов.