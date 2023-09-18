Культура

Квартирник «Откуда-то с края Вселенной» пройдет в Пскове

Поэтический квартирник «Откуда-то с края Вселенной» Александра Петрова (псевдоним - Саша Борода), музыканта, организатора квартирных концертов, пройдет в Центральной городской библиотеке (Конная, 6) 29 сентября в 17:00. Об этом псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

«Саша умеет найти большое время в малом, и наоборот. Он умеет справляться со своим временем, несмотря на его быстротечность – настолько быстро настоящее вытесняется сейчас новым настоящим и уходит, откладываясь в прошлое. Александр не спешит, он пишет "по радостной бумаге". Он нашел лаконичную лирическую форму своих размышлений о времени и вселенской суете, кто-то назовет это "третьим жанром" – между песней и стихом, кто-то напевной стиховой речью, кто-то поэтической мыслью, - полагают друзья поэта.

13 лет назад у Александра Петрова вышел первый поэтический сборник «Погода опять портится», в который вошли около 50-ти стихотворений о жизни и любви, о счастье и печали, об отваге для всех.

«Никогда не называй меня поэтом, я в своем небе просто на слух подбираю слова» - любит повторять автор.

Участники «квартирника» услышат песни и стихи автора, смогут задать свои вопросы.