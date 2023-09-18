Культура

Псковичей приглашают на встречу с поэтом Игорем Касько

Центральная городская библиотека приглашает на встречу с поэтом, публицистом, литературным редактором Игорем Касько «Переводчик тишины» 28 сентября в 17:00. На встрече пройдет презентация книг поэта – «Многоточия надежды», «Переводчик тишины» и других. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Афиша: Центральная городская библиотека

Предусмотрена автограф-сессия. Игорь Касько - член Союза российских писателей, автор четырёх книг стихов, имеет публикации в журналах: «Дружба народов», «Крещатик», «Юность», «Плавучий мост», «Poesia» (Италия) и других, является одним из основателей литературной группы «Кавказская ссылка».

«Игорь Касько пишет в рамках русской поэтической традиции, и его стихи напоминают разговорную речь. То есть его творческий выбор — отказ от литературности, от «книжных» слов; он не заботится о красоте фразы. Перед нами — человек настоящий , — таков, каков он есть, а не каким хотел бы казаться. Он не скрывает, что погружен в будничные заботы, что склонен больше вспоминать, нежели смотреть в будущее. Вместе с тем автор всегда остается в сегодняшнем времени, поэтому и в каждом его воспоминании главное не только то, что вспоминается, но и то, почему вспоминается», - полагают литературные критики.